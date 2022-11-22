KPSS DHBT sınavı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



27 Kasım tarihinde yapılacak olan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.



Buna göre; KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.