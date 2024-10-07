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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: ÖSYM KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken ilan edilir mi?

        KPSS DHBT sonuçları sorgulama ekranı: 2024 KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanak?

        KPSS DHBT sınav sonuçları binlerce aday tarafından bekleniyor. 22 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuç tarihi ÖSYM sınav takviminde işaretlenmişti. Geri sayım sürerken sınavdan kaç puan aldıklarını merak eden adaylar ÖSYM sonuç ekranı olan sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret etmeye başladı. Peki, KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 12:03 Güncelleme: 07.10.2024 - 12:03
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        Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül Pazar günü gerçekleştirilmişti. Akabinde ise KPSS DHBT sonuç tarihi araştırmaları başlamıştı. ÖSYM sınav takvimine göre, sonuçlar Ekim ayında açıklanacak. Peki, 2024 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM sonuç sorgulama sistemi sonuc.osym.gov.tr…

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        KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM sınav takviminde 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları için tarih bilgisine yer verildi.

        Takvime göre 2024 KPSS DHBT sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

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        KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, KPSS DHBT sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

        Sonuç ekranında adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.

        KPSS DHBT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        DHBT sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır.

        Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.

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        Yani aday ön lisans düzeyinde DHBT'ye girmiş ise KPSS düzeyinde girdiği sınavında önlisans olması gerekmektedir aksi takdirde dhbt puan hesaplama ilgili aday için yapılmayacaktır.

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