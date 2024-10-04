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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS DHBT sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

        KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS DHBT sınav sonuçları sorgulama

        Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi, 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanmıştı. 2024-KPSS DHBT sınavının sonuçları için bekleyiş sürüyor. 2024 KPSS DHBT sınav sonuçları tarihi ÖSYM sınav takviminde işaretlenmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, ''KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 10:35 Güncelleme: 04.10.2024 - 10:35
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        Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (2024-KPSS DHBT) 22 Eylül'de düzenlenmişti. Söz konusu sınava Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar katılım sağlamıştı. ÖSYM sınav takviminde KPSS DHBT sonuç tarihi bilgisine yer verilmişti. Sonuçlar, sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak olup sonuç ekranında adayların sınav puanları ve doğru yanlış cevap sayıları yer alacak. Peki, 2024 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

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        KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM tarafından yayımlanan takvimde 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları için tarih bilgisine yer verildi.

        Takvime göre 2024 KPSS DHBT sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

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        KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, KPSS DHBT sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

        Sonuç ekranında adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.

        KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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