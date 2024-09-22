KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM AİS ekranında KPSS sonuçları sorgula

SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

DHBT sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır. Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.

Yani aday ön lisans düzeyinde DHBT'ye girmiş ise KPSS düzeyinde girdiği sınavında önlisans olması gerekmektedir aksi takdirde dhbt puan hesaplama ilgili aday için yapılmayacaktır.

KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kılavuzda 2024-KPSS DHBT soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarih hakkında bir bilgi yer almadı.

Ancak ÖSYM düzenlediği sınavların soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını genellikle sınavın yapıldığı gün veya bir sonraki gün erişime açıyor.

Bu kapsamda konu ile ilgili ÖSYM tarafından bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.