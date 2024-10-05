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        Haberler Bilgi Gündem KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi nedir? 2024 ÖSYM KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı

        KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı

        Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi, binlerce adayın katılımıyla 22 Eylül'de gerçekleştirildi. Şimdi adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 15:52 Güncelleme: 05.10.2024 - 15:52
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        Yılın son KPSS sınavı olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları için geri sayım başladı. 142 bin 482 adayın başvurduğu, 40 sorudan oluşan DHBT sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi. Peki, DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, DHBT sonuç sorgulama ekranı...

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        KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM tarafından yayımlanan takvimde 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları için tarih bilgisine yer verildi.

        Takvime göre 2024 KPSS DHBT sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

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        KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, KPSS DHBT sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

        Sonuç ekranında adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.

        KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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