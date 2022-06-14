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Son günler! KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman? 2022 KPSS Lisans geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS geç başvuru tarihi için geri sayım başladı. KPSS 2022 başvurusunu kaçıran adaylar geç başvuru tarihleri ne zaman? Sorusunun yanıtını arıyor. KPSS lisans başvurularının 6 Mayıs'ta sona ermesiyle birlikte geç başvuru ücreti merak ediliyor. Kamuda memur olma hayaliyle sınava giren adaylar için merak edilen soruların yanıtlarını derledik. İşte, detaylar...

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    KPSS geç başvuru tarihi açıklandı! 2022 KPSS lisans geç başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuruları bitti mi?

    2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları 24 Mayıs 6 Haziran tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından alınmıştı. Başvuru tarihlerinde başvuruda bulunamayan kişiler KPSS geç başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, KPSS başvurularında son gün ne zaman, başvurular bitti mi? İşte, merak edilen soruların yanıtı...
  • 02
    KPSS geç başvuru tarihi açıklandı! 2022 KPSS lisans geç başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuruları bitti mi?

    KPSS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ 2022?

    KPSS 2022 lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlamıştı. Son başvuru günü ise 6 Haziran Pazartesi günü olarak belirtilmişti.
  • 03
    KPSS geç başvuru tarihi açıklandı! 2022 KPSS lisans geç başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuruları bitti mi?

    KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

    KPSS 2022 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuruları 15-16 Haziran 2022 geç başvuru günlerinde başvuru yapabilecek.
  • 04
    KPSS geç başvuru tarihi açıklandı! 2022 KPSS lisans geç başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuruları bitti mi?

    KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

    ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre KPSS sınav ücreti oturum başına 115 Türk lirası olarak belirlenmişti. Genel Yetenek - Genel Kültür oturumunda her bir oturum için 115 TL olan sınav ücreti, alan bilgisi sınavında ise her bir oturum için 80 TL olarak ödenmişti.

    Geç başvuru ücreti ise bu ücretlerin %50 fazlası olarak ödenecek.

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