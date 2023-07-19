2023 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için geri sayım sürüyor. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, "KPSS ne zaman, kaç gün kaldı?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Bilindiği üzere KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları bu yıl yapılmacak. İşte, 2023 KPSS lisans tarihleri...
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvurularının 29 Mayıs itibarıyla sona ermesinin ardından, gözler sınav tarihlerine çevrildi. Memur olma hayaliyle sınava katılım sağlayacak olan adaylar, "2023 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte 2023 KPSS tarihleri...
2023 KPSS SINAVI NE ZAMAN?
2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,
2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde,
2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde,
2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.