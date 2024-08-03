KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 4 Ağustos Pazar günü toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi olacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava binlerce aday katılacak olup öğretim görevlileri gözetmen olarak görev alacak. İmtihan öncesi öğrenciler ve görevli öğretmenler toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. ''KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi olacak'' merak ediliyor. Konu ile ilgili gelecek açıklamalar yakın takibe alındı. Peki, 4 Ağustos Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı olacak? İşte yanıtı…
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) bu yıl 4 Ağustos Pazar günü düzenlenecek. ÖABT saat 10.15'te, KPSS İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak. Söz konusu oturumlarla birlikte KPSS Lisans süreci tamamlanacak. Geri sayım sürerken KPSS günü toplu taşıma ücret tarifesi merak konusu oldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav öncesi adaylar ve öğretim görevlileri ‘’KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 4 Ağustos Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi, (otobüs, metro, metrobüs, Marmaray) ulaşım bedava mı?
2024 KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
4 Ağustos 2024 Pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) öncesi adaylar toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor.
Ancak KPSS günü yani 4 Ağustos’ta ulaşımın ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
SINAVLARA 461 BİN 763 ADAY BASVURDU
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024-KPSS ÖABT ile 2024-KPSS İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı 4 Ağustos Pazar günü yapılacak.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları ile 2024 KPSS İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı'na 461 bin 763 adayın başvurduğunu duyurdu.
2024 KPSS ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?
Uygulanacak sınavlarla ilgili bilgi veren Başkan Ersoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
‘’Pazar günü gerçekleştireceğimiz KPSS oturumlarına 461 bin 763 aday başvurdu. İlk oturum olan ÖABT saat 10.15'te başlayacak. Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav, adayların alanlarına bağlı olarak 12.15 veya 12.45'te sona erecek.
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak, adaylara 75 soru için 120 dakika cevaplama süresi verilecek ve uygulama 16.45'te sonra erecek.
İlk oturuma saat 10.00'dan, öğleden sonra yapılacak ikinci oturuma ise saat 14.30'dan sonra aday alınmayacak. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek.’’