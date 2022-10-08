KPSS maratonu devam ediyor. Bu sene ikinci kez yapılan KPSS Sınavının bir oturumu daha 9 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Peki, 9 Ekim KPSS gününde toplu taşıma ücretsiz olacak mı? İşte, detaylar...

KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? Yarın (9 Ekim) gerçekleşecek KPSS Ön Lisans Sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 12.15'te sona erecek. Sınav; Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ayrı bölümden oluşacak.