KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından hemşirelik taban puanları, boş kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları merak ediyor. Bilindiği gibi, hemşirelik ülkemizde en çok tercih edilen işlerinden biri olarak öne çıkıyor. İşte hemşirelik taban puanları ile ilgili bilgiler...