KPSS Lisans sınavları devam ediyor. Alan Bilgisi sınavlarının iki oturumu tamamlandı ve gözler üçüncü yani son sınava döndü. Üç farklı uzmanlık alanı üzerinde gerçekleştirilecek sınavda, adaylar memur olmak için bir kez daha ter dökecek. Peki, KPSS Aln Bilgisi 2. gün sınavı ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...