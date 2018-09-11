KPSS Lisans tercih işlemleri ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 22 Temmuz'da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans yazılı sınavına katılan adayların sonuçları 29 Ağustos'ta açıklandı. Aradan yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen tercihler ile ilgili açıklama gelmezken, adayların meraklı bekleyişi sürüyor. Peki, KPSS Lisans tercihleri ne zaman başlayacak? 2018 Lisans KPSS tercih tarihi belli oldu mu? İşte 2018 KPSS Lisans tercih ile ilgili merak edilenler...

KPSS LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS lisans sonuçları açıklandı. Adayları şimdi de tercih heyecanı sardı. Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra sonuçlarını öğrenen adaylar tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Fakat ÖSYM tarafından tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. KPSS tercih kılavuzu yayınlandığı an tercih tarihi de belli olmuş olacak.

B GURUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacak. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklar. Tercihlerin hangi tarihler de ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulaca.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecek. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacak. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması h-alinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak. Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacak. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecek.

KPSS LİSANS SINAVINA DAİR SAYISAL BİLGİLER

Pazar Sabah Oturumu (Genel Yetenek - Genel Kültür) Pazar Öğleden Sonra Oturumu (Eğitim Bilimleri) Cumartesi Sabah Alan Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlşikiler, Çalışma Ekonomisi ve Edüstri İlişkileri) Cumartesi Öğleden Sonra Alan Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) Pazar Sabah Alan Oturumu (İşletme,Muhasebe, İstatistik) ÖABT Başvuran Aday Sayısı 1.234.487 440.311 67.822 92.030 83.214 306.233 Sınava Giren Aday Sayısı 1.175.027 416.485 59.279 79.729 71.600 276.343 Sınavı Geçerli Aday Sayısı 1.174.725 416.443

59.267 79.721 71.591 276.321 Sınavı Geçersiz Aday Sayısı 302 42 12 8 9 22 Sınava Girmeyen Aday Sayısı 59.460 23.826 8.543 12.301 11.614 29.890

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) Testlerinin Ortalama ve Standart Sapmaları

Testler Ortalama Standart Sapma Aday Sayısı Soru Sayısı Genel Yetenek 23,506 10,312 1.171.680 60 Genel Kültür 19,187 10,262

1.160.016 60 Eğitim Bilimleri 38,986 14,554 416.282 80 Kamu Yönetimi 8,116 4,633 54.272 40 Uluslararası İlişkiler 6,269 4,024 52.052 40 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 7,039 3,873 55.591 40 Hukuk 12,552 8,311 77.513 40 İktisat 9,222 6,590 72.955 40 Maliye 11,743 8,057 75.489 40 İşletme 7,873 3,659 69.813 40 Muhasebe 9,583 6,537 66.504 40 İstatistik 2,577 2,446 34.740 40

2018 KPSS ÖABT Testlerinin Ortalama ve Standart Sapmaları

Testler Ortalama Standart Sapma Aday Sayısı Soru Sayısı Türkçe 27,435 7,138 16.501 50 İlköğretim Matematik 12,478 5,219 8.028 50 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 15,503 5,595 17.551 50 Sosyal Bilgiler 25,104 7,060 19.774 50 Türk Dili ve Edebiyatı 16,060 8,414 38.700 50 Tarih 21,086 8,868 23.064

50 Coğrafya 24,637 7,762 8.953 50 Matematik(Lise) 12,991 6,883 15.487 50 Fizik 18,148 10,067 5.193 50 Kimya 12,846 7,304

5.782 50 Biyoloji 16,864 7,685 8.680 50 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 18,479 6,368 33.632 50 Yabancı Dil (İngilizce) 20,807 9,277 11.917 50 Rehber Öğretmen 29,267 7,491 15.952 50 Sınıf Öğretmenliği 20,179 5,705 20.513 50 Okul Öncesi Öğretmenliği 24,333 6,567 24.882 50

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