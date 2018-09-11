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KPSS Lisans tercihleri ne zaman? 2018 Lisans KPSS tercih tarihi belli oldu mu?

KPSS Lisans yazılı sınav sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanmıştı. Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih yapabilmek için bekleyişte olan adaylar, tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, KPSS Lisans tercihleri ne zaman başlayacak? 2018 Lisans KPSS tercih tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

11.09.2018 - 13:54 | Güncelleme:

KPSS Lisans tercih işlemleri ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 22 Temmuz'da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans yazılı sınavına katılan adayların sonuçları 29 Ağustos'ta açıklandı. Aradan yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen tercihler ile ilgili açıklama gelmezken, adayların meraklı bekleyişi sürüyor. Peki, KPSS Lisans tercihleri ne zaman başlayacak? 2018 Lisans KPSS tercih tarihi belli oldu mu? İşte 2018 KPSS Lisans tercih ile ilgili merak edilenler...

KPSS LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS lisans sonuçları açıklandı. Adayları şimdi de tercih heyecanı sardı. Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra sonuçlarını öğrenen adaylar tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Fakat ÖSYM tarafından tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. KPSS tercih kılavuzu yayınlandığı an tercih tarihi de belli olmuş olacak.

B GURUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacak. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklar. Tercihlerin hangi tarihler de ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulaca.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecek. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacak. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması h-alinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak. Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacak. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecek.

KPSS LİSANS SINAVINA DAİR SAYISAL BİLGİLER

 

 

Pazar Sabah Oturumu (Genel Yetenek - Genel Kültür)

 

Pazar Öğleden Sonra Oturumu (Eğitim Bilimleri)

Cumartesi Sabah Alan Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlşikiler,

Çalışma Ekonomisi ve

Edüstri İlişkileri)

Cumartesi Öğleden Sonra Alan Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye)

Pazar Sabah Alan Oturumu

(İşletme,Muhasebe, İstatistik)

 

 

ÖABT

 

Başvuran Aday Sayısı

 

 

1.234.487

 

 

440.311

 

 

67.822

 

 

92.030

 

 

83.214

 

 

306.233

 

Sınava Giren Aday Sayısı

 

 

1.175.027

 

 

416.485

 

 

59.279

 

 

79.729

 

 

71.600

 

 

276.343

 

Sınavı Geçerli Aday Sayısı

 

 

1.174.725

 

 

416.443

 

 


59.267

 

 

79.721

 

 

71.591

 

 

276.321

 

Sınavı Geçersiz Aday Sayısı

 

 

302

 

 

42

 

 

12

 

 

8

 

 

9

 

 

22

 

Sınava Girmeyen Aday Sayısı

 

 

59.460

 

 

23.826

 

 

8.543

 

 

12.301

 

 

11.614

 

 

29.890

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) Testlerinin Ortalama ve Standart Sapmaları

Testler

Ortalama

Standart Sapma

Aday Sayısı

Soru Sayısı

 

Genel Yetenek

 

23,506

 

10,312

 

1.171.680

 

60

 

Genel Kültür

 

19,187

 

10,262

 


1.160.016

 

60

 

Eğitim Bilimleri

 

38,986

 

14,554

 

416.282

 

80

 

Kamu Yönetimi

 

8,116

 

4,633

 

54.272

 

40

 

Uluslararası İlişkiler

 

6,269

 

4,024

 

52.052

 

40

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 

7,039

 

3,873

 

55.591

 

40

 

Hukuk

 

12,552

 

8,311

 

77.513

 

40

 

İktisat

 

9,222

 

6,590

 

72.955

 

40

 

Maliye

 

11,743

 

8,057

 

75.489

 

40

 

İşletme

 

7,873

 

3,659

 

69.813

 

40

 

Muhasebe

 

9,583

 

6,537

 

66.504

 

40

 

İstatistik

 

2,577

 

2,446

 

34.740

 

40

2018 KPSS ÖABT Testlerinin Ortalama ve Standart Sapmaları

Testler

Ortalama

Standart Sapma

Aday Sayısı

Soru Sayısı

 

Türkçe

 

27,435

 

7,138

 

16.501

 

50

 

İlköğretim Matematik

 

12,478

 

5,219

 

8.028

 

50

 

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

 

15,503

 

5,595

 

17.551

 

50

 

Sosyal Bilgiler

 

25,104

 

7,060

 

19.774

 

50

 

Türk Dili ve Edebiyatı

 

16,060

 

8,414

 

38.700

 

50

 

Tarih

 

21,086

 

8,868

 

23.064

 


50

 

Coğrafya

 

24,637

 

7,762

 

8.953

 

50

 

Matematik(Lise)

 

12,991

 

6,883

 

15.487

 

50

 

Fizik

 

18,148

 

10,067

 

5.193

 

50

 

Kimya

 

12,846

 

7,304

 


5.782

 

50

 

Biyoloji

 

16,864

 

7,685

 

8.680

 

50

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 

18,479

 

6,368

 

33.632

 

50

 

Yabancı Dil (İngilizce)

 

20,807

 

9,277

 

11.917

 

50

 

Rehber Öğretmen

 

29,267

 

7,491

 

15.952

 

50

 

Sınıf Öğretmenliği

 

20,179

 

5,705

 

20.513

 

50

 

Okul Öncesi Öğretmenliği

 

24,333

 

6,567

 

24.882

 

50

 

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