KPSS Lisans tercih işlemleri ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 22 Temmuz'da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans yazılı sınavına katılan adayların sonuçları 29 Ağustos'ta açıklandı. Aradan yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen tercihler ile ilgili açıklama gelmezken, adayların meraklı bekleyişi sürüyor. Peki, KPSS Lisans tercihleri ne zaman başlayacak? 2018 Lisans KPSS tercih tarihi belli oldu mu? İşte 2018 KPSS Lisans tercih ile ilgili merak edilenler...
KPSS LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KPSS lisans sonuçları açıklandı. Adayları şimdi de tercih heyecanı sardı. Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra sonuçlarını öğrenen adaylar tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Fakat ÖSYM tarafından tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. KPSS tercih kılavuzu yayınlandığı an tercih tarihi de belli olmuş olacak.
B GURUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI
Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacak. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklar. Tercihlerin hangi tarihler de ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulaca.
B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME
Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecek. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacak. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması h-alinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak. Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacak. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecek.
KPSS LİSANS SINAVINA DAİR SAYISAL BİLGİLER
|
|
Pazar Sabah Oturumu (Genel Yetenek - Genel Kültür)
|
Pazar Öğleden Sonra Oturumu (Eğitim Bilimleri)
|
Cumartesi Sabah Alan Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlşikiler,
Çalışma Ekonomisi ve
Edüstri İlişkileri)
|
Cumartesi Öğleden Sonra Alan Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye)
|
Pazar Sabah Alan Oturumu
(İşletme,Muhasebe, İstatistik)
|
ÖABT
|
Başvuran Aday Sayısı
|
1.234.487
|
440.311
|
67.822
|
92.030
|
83.214
|
306.233
|
Sınava Giren Aday Sayısı
|
1.175.027
|
416.485
|
59.279
|
79.729
|
71.600
|
276.343
|
Sınavı Geçerli Aday Sayısı
|
1.174.725
|
416.443
|
59.267
|
79.721
|
71.591
|
276.321
|
Sınavı Geçersiz Aday Sayısı
|
302
|
42
|
12
|
8
|
9
|
22
|
Sınava Girmeyen Aday Sayısı
|
59.460
|
23.826
|
8.543
|
12.301
|
11.614
|
29.890
2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) Testlerinin Ortalama ve Standart Sapmaları
|
Testler
|
Ortalama
|
Standart Sapma
|
Aday Sayısı
|
Soru Sayısı
|
Genel Yetenek
|
23,506
|
10,312
|
1.171.680
|
60
|
Genel Kültür
|
19,187
|
10,262
|
1.160.016
|
60
|
Eğitim Bilimleri
|
38,986
|
14,554
|
416.282
|
80
|
Kamu Yönetimi
|
8,116
|
4,633
|
54.272
|
40
|
Uluslararası İlişkiler
|
6,269
|
4,024
|
52.052
|
40
|
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|
7,039
|
3,873
|
55.591
|
40
|
Hukuk
|
12,552
|
8,311
|
77.513
|
40
|
İktisat
|
9,222
|
6,590
|
72.955
|
40
|
Maliye
|
11,743
|
8,057
|
75.489
|
40
|
İşletme
|
7,873
|
3,659
|
69.813
|
40
|
Muhasebe
|
9,583
|
6,537
|
66.504
|
40
|
İstatistik
|
2,577
|
2,446
|
34.740
|
40
2018 KPSS ÖABT Testlerinin Ortalama ve Standart Sapmaları
|
Testler
|
Ortalama
|
Standart Sapma
|
Aday Sayısı
|
Soru Sayısı
|
Türkçe
|
27,435
|
7,138
|
16.501
|
50
|
İlköğretim Matematik
|
12,478
|
5,219
|
8.028
|
50
|
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
|
15,503
|
5,595
|
17.551
|
50
|
Sosyal Bilgiler
|
25,104
|
7,060
|
19.774
|
50
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
16,060
|
8,414
|
38.700
|
50
|
Tarih
|
21,086
|
8,868
|
23.064
|
50
|
Coğrafya
|
24,637
|
7,762
|
8.953
|
50
|
Matematik(Lise)
|
12,991
|
6,883
|
15.487
|
50
|
Fizik
|
18,148
|
10,067
|
5.193
|
50
|
Kimya
|
12,846
|
7,304
|
5.782
|
50
|
Biyoloji
|
16,864
|
7,685
|
8.680
|
50
|
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
|
18,479
|
6,368
|
33.632
|
50
|
Yabancı Dil (İngilizce)
|
20,807
|
9,277
|
11.917
|
50
|
Rehber Öğretmen
|
29,267
|
7,491
|
15.952
|
50
|
Sınıf Öğretmenliği
|
20,179
|
5,705
|
20.513
|
50
|
Okul Öncesi Öğretmenliği
|
24,333
|
6,567
|
24.882
|
50
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ