Kamu Personel Seçme Sınavı ÖABT oturumu için geri sayım devam ediyor. Sınava artık sayılı saatlerin kalmasıyla "KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak?" araması da sıklaştı. İşte, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS ÖABT sınav tarihi, saati ve konuya ilişkin merak edilen güncel bilgiler...

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KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek.

Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek. Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.