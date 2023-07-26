Haberler Gündem Eğitim KPSS ÖABT sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2023 KPSS ÖABT giriş yerleri...

KPSS ÖABT sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2023 KPSS ÖABT giriş yerleri... KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 29-30 Temmuz tarihlerinde iki oturum olarak düzenlenecek sınava kısa bir süre kala adaylar; KPSS KPSS ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu ve sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 26.07.2023 - 12:26 Güncelleme: 26.07.2023 - 12:26 facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







KPSS ÖABT sınavı giriş belgesi ile ilgili artık heyecan dorukta. Yurt genelinde söz konusu sınava katılım göstecek binlerce aday, merakla ÖSYM'den yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. Konuya ilişkin son bilgileri ve KPSS ÖABT sınav giriş belgesi ile ilgili diğer ayrıntıları bir araya getirdik...

2 Şurada Paylaş!







2023-KPSS ÖABT SINAVA GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI? KPSS ÖAT giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.