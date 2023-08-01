KPSS ÖABT sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS ÖABT sınav giriş yerleri...
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları için geri sayım sürüyor. KPSS sınavlarına giren memur adaylarının hakkında araştırma yaptığı KPSS sınav sonuçları ile beraber yaklaşan ÖABT sınavı, adayları tarafından merakla bekleniyor. Peki, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ne zaman gerçekleştirilecek ve sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte, ÖABT sınavı için detaylı bilgiler...
KPSS takviminde sıra ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi)'ne geldi. Geçtiğimiz hafta sınav giriş yerlerinin belli olmasının ardından sınava girecek adaylar; KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak ve sonuçları hangi tarihte duyurulacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte, hem bu soruların yanıtları hem de sınav giriş yeri sorgulama ekranı...
KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının tarihi belli oldu.
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre ÖABT sınavı 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.
KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecek.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
ALINAN PUANLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR OLACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan karara göre, sınav puanlarının geçerlilik tarihleri şu şekilde:
2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.