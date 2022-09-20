KPSS ÖABT tarihi heyecanla bekleniyor. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları yapıldı. Şimdi sırada ise KPSS alan bilgisi sınavları var. Öğretmen olmak isteyen adaylar ise KPSS ÖABT oturumuna katılacak. İşte ÖABT sınavı iken ilgili merak edilenler...