KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ne zaman? 2023 KPSS ÖABT sınav ve sonuç tarihleri...
29-30 Temmuz tarihlerinde iki oturum olarak gerçekleştirilen KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ardından gözler bu kez KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavına çevrildi. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen; KPSS ÖABT ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte duyurulacak ve sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir gibi soruların cevaplarını derledik!
27 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibariyle açıklanan KPSS ÖABT sınav giriş yerlerinin ardından söz konusu sınavın tarihi ve sonuçların duyurulacağı güne dair araştırmalar yoğunlaştı. ÖSYM'den yapılan açıklama doğrultusunda tüm ayrıntıları derledik!
2023 ÖABT KPSS SINAV VE SONUÇ TARİHİ
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.
Söz konusu sınavın sonuçları ise 25 Ağustos'ta açıklanacak.
KPSS ÖABT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!
6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."
KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.