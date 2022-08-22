KPSS ön lisans geç başvuru tarihi, kamuda memur olma hayaliyle snava girecek olan adaylar tarafından takip ediliyor. 3 ile 16 Ağustos günleri arasında başvuru yapamayan memur adaylarının gündeminde "2022 KPSS ön lisans geç başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?" sorusu yer alıyor. İşte, ÖSYM KPSS takvimi ve kılavuzu ile 2022 KPSS ön lisans geç başvuru ücreti ve tarigi hakkında merak edilenler...