KPSS ön lisans sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS sınavına girecek olan adaylar sınav süresini ve sınavda kaç soru çıkacağını araştırırken, ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri yayınlandı. Peki KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS ön lisans sınavı kaç dakika? KPSS giriş yerleri belli oldu mu? KPSS ön lisans sınavına ilişkin tüm merak edilen soruları sizler için derledik. İşte detaylar...