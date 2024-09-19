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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2024 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanacak?

        KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı

        KPSS Önlisans sonuçları açıklandı duyurusu ÖSYM'den bekleniyor. İki yıllık üniversite mezunu olan adaylar, 1 Eylül Pazar günü düzenlenen 120 soruluk sınavda ter döktü. ÖSYM takviminde belirtilen KPSS Önlisans sonuç tarihi de yaklaştı. Heyecanlı bekleyiş sürerken sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu oldu. Peki, ÖSYM 2024 Ön Lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 08:13 Güncelleme: 20.09.2024 - 00:12
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        Genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan 120 soruluk Ön Lisans KPSS 1 Eylül’de düzenlendi. ÖSYM takviminde belirtilen tarihin yaklaşmasıyla birlikte KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2024 KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, detaylar...

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        2024 KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde, KPSS Önlisans sınavı sonuç tarihi bilgisine yer verilmişti.

        Buna göre, KPSS Önlisans sınav sonuçları, 20 Eylül 2024 Cuma günü açıklanacak.

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        KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

        ÖSYM bazen uyguladığı sınavların sonuç bilgilerini erkenden erişime açabiliyor. Ancak Önlisans KPSS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

        Sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacak.

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        KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        KPSS Önlisans sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.

        2024 ÖNLİSANS KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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