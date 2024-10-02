KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak?
KPSS ön lisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, tercihlerin başlayacağı tarihe çevrildi. KPSS ön lisans tercih kılavuzu için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. Yayımlanacak olan KPSS ön lisans tercih kılavuzunda; kontenjan listesi, taban puanları ve tercih tarihleri netlik kazanacak. Peki, "KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak?" İşte 2024 KPSS ön lisans tercih takvimi...
Kamu Personel Seçme Sınavı ön lisans tercihlerinde geri sayım sürüyor. KPSS ön lisans sonuçları 20 Eylül tarihinde erişime sunuldu. Adaylar belirtilen tarih aralığında, KPSS ön lisans tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Peki, KPSS ön lisans tercihleri başladı mı? 2024 KPSS ön lisans tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte KPSS ön lisans tercih tarihleri...
KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
KPSS Önlisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından KPSS ön lisans tercih takvimi netlik kazanacak.
2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS ön lisans tercih tarihleri henüz açıklık kazanmadı. KPSS ön lisans tercih tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile netlik kazanacak.
KPSS ÖNLİSANS 55,60,65,70,75 ve 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?
KPSS Ön lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.
KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS önlisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.