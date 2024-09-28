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        Haberler Bilgi Gündem KPSS ön lisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM 2024 KPSS önlisans tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        KPSS ön lisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 KPSS ön lisans tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans sonuçları 20 Eylül Cuma günü erişime sunuldu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, KPSS tercih tarihlerine çevrildi. KPSS ön lisans tercihleri ÖSYM'nin internet adresi üzerinden belirtilen tarihler arasında yapılabilecek. Peki, KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2024 KPSS önlisans tercihlerinin başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 20:58 Güncelleme: 01.10.2024 - 21:01
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        KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci için bekleyiş başladı. KPSS tercih kılavuzu için gözler, ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Önlisans tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, KPSS tercih tarihleri de netlik kazanmış olacak. Peki, KPSS ön lisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 KPSS önlisans tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...

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        KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        KPSS Önlisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Tercih kılavuzunun yayınlanması için Lisans, ön lisans ve ortaöğretim lise sınav sonuçlarının açıklanması beklenmektedir.

        Bu sınavın sonuçlarının duyurulmasının ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır.

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        2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        KPSS ön lisans tercih tarihleri henüz açıklık kazanmadı. KPSS ön lisans tercih tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile netlik kazanacak.

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        KPSS ÖNLİSANS 55,60,65,70,75 ve 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

        KPSS Ön lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

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        KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        KPSS önlisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

        Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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