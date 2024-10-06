KPSS Ön Lisans tercih tarihleri 2024 yılı için araştırılmaya devam ediyor. B Grubu kadrolara yapılacak alım ve atamalar için KPSS Ön Lisans tercih kılavuzu bekleniyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile birlikte kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercih süreci başlayacak. Kılavuzda alım yapılacak kadrolar, taban puanları ve kontenjanlar yer alacak. Peki, ÖSYM KPSS Ön Lisans tercihleri ne zaman yapılacak? ? İşte detaylar…