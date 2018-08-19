KPSS sınavına hazırlanan önlisans mezunu adaylar sınav başvurusunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Adayların heyecanlı bekleyişi sürerken ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Önlisans sınav başvuru tarihi de belli oldu. Peki KPSS Önlisans sınav başvurusu ne zaman başlıyor? Önlisans KPSS ne zaman? İşte detaylar...

ÖNLİSANS KPSS BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2018 Önlisans KPSS başvuruları 28 Ağustos - 12 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar, sınava başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek gerçekleştirecek.

ÖNLİSANS KPSS SINAVI NE ZAMAN?

2018 Önlisans KPSS sınavı 04 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 29 Kasım 2018 tarihinde, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ