Memur olma hayaliyle KPSS sınavı için hazırlıklarına hız kesmeden devam eden memur adayları başvuru tarihini araştırmaya başladı. Bilindiği gibi KPSS sınavları ÖSYM organizasyonluğunda gerçekleşmektedir. Peki KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtları...