Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KPSS ön lisans sonuçları için geri sayım!

KPSS ön lisans sonuçları bekleniyor. 2022 ÖSYM takvimi ile KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih geçtiğimiz günlerde kesinlik kazandı. 9 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen sınav sonrasında heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte ÖSYM AİS sınav sonucu sorgulama ekranı...

ABONE OL
  • KPSS Önlisans sonuçları AÇIKLANIYOR! ÖSYM 2022 KPSS Önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları için kritik tarih...

    Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen KPSS sınavı sonrasında ÖSYM sonuç sayfası üzerinden sorgulamalar hız kazandı. 60 Genel Kültür, 60 Genel Yetenek sorusu üzerinden puan alacak adaylar için geri sayım başladı. İşte KPSS sonuçlarının açıklanacağı kritik tarih...
  • KPSS Önlisans sonuçları AÇIKLANIYOR! ÖSYM 2022 KPSS Önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları için kritik tarih...

    KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşılan sınav kılavuzuna göre 2022 KPSS Önlisans sonuçları 3 Kasım 2022 günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak.

    Adaylar sonuçara ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak ulaşabilecekler.
  • KPSS Önlisans sonuçları AÇIKLANIYOR! ÖSYM 2022 KPSS Önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları için kritik tarih...

    2022 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru soruldu. Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulan sınavda soru dağılımı ise şöyleydi:

    GENEL YETENEK

    Türkçe: 30 Soru

    Matemati ve Geometri: 30 Soru
  • KPSS Önlisans sonuçları AÇIKLANIYOR! ÖSYM 2022 KPSS Önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları için kritik tarih...

    GENEL KÜLTÜR

    Tarih: 27 Soru

    Coğrafya: 18 Soru

    Vatandaşlık: 9 Soru

    Güncel Bilgiler: 6 Soru

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.