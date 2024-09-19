Genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan 120 soruluk Önlisans KPSS 1 Eylül’de düzenlendi. ÖSYM takviminde belirtilen tarihin yaklaşmasıyla birlikte KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. Memur olmak isteyen adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2024 KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, detaylar...