KPSS Önlisans sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2024 Önlisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KPSS Önlisans sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecan dorukta. Kamuda memur olmak isteyen ön lisans mezunu adaylar, 1 Eylül'de genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan 120 soruluk sınava girmişlerdi. KPSS Önlisans sınav sonucu açıklanma tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli olmuştu. Belirlenen tarihin yaklaşmasıyla beraber adaylar araştırmalarına yoğunluk kazandırdı. Peki, 2024 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte detaylar…
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen ön lisans mezunu adaylar, 1 Eylül’de genel yetenek genel kültür testlerinden oluşan 120 soruluk sınava katılım sağlamıştı. ÖSYM takviminde sınav sonuçları açıklanma tarihi bilgisine de yer verilmişti. Bu noktada ''KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı?'' sorusu yanıt armaya başladı. Adaylar sonuç belgelerine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayacak. Peki, Önlisans KPSS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, ÖSYM sınav sonucu sorgulama sonuc.osym.gov.tr ekranı…
2024 ÖNLİSANS KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre; Önlisans KPSS sınav sonuçları, 20 Eylül 2024 Cuma günü erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklanma saati ise bilinmiyor.
KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
ÖSYM bazen uyguladığı sınavların sonuç bilgilerini erkenden erişime açabiliyor. Ancak Önlisans KPSS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.
Sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacak.
KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2024 KPSS Önlisans sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.
Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.
2024 ÖNLİSANS KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS ÖN LİSANS SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır.
Bir aday için herhangi bir ASP’nin Hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Adayların ASP’leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puandağılımı elde edilmiş olacaktır.
B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarakyapılacaktır.