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KPSS önlisans soruları cevapları yayınlandı mı? KPSS puan hesaplama! KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman?

KPSS Ön Lisans sınavı bugün yapılan sınavla geride kaldı. Sınava giren adaylar şimdi tüm sene yaptıkları çalışmaların sonuçlarını bekliyor. Peki, KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, KPSS ön lisans soru ve cevaplarını yayınladı mı?

04.11.2018 - 20:19 | Güncelleme:

KPSS Ön Lisans sınavı için heyecan bugün ÖSYM tarafından yapılan sınavla sona erdi. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere ön lisans mezunlarının girdiği KPSS ön lisans sınavında adaylara, genel yetenek ve genel kültür soruları soruldu. Peki, KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, cevapları yayınladı mı? KPSS, sınavına dair tüm detaylar haberimizde.

KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS Ön Lisans 2018 soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. KPSS ön lisans soru ve cevaplarının haftaya ÖSYM'nin resmi adresinden yayınlanması bekleniyor. KPSS ön lisans soru ve cevaplarına dair gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans sonuçları 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak ve resmi siteden duyurulacak. Sonuçlar, posta yoluyla iletilmeyecek ve SMS gönderilmeyecek.

ÖSYM ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

B GRUBU KADROLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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