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KPSS ortaöğretim branş sıralaması için gözler ÖSYM'ye çevrildi!

KPSS branş sıralaması, ortaöğretim sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından araştırma konusu oldu. KPSS branş sıralamasının yerleştirme işlemlerine etkisi bulunmuyor. İşte, KPSS ortaöğretim branş sıralaması detayları...

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  • KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?

    KPSS ortaöğretim sonuçları, 24 Kasım Perşembe günü adayların erişimine açıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından branş bazında sıralama gündeme geldi. Kendileriyle aynı alanda sınava girenler arasında başarı durumunu sorgulamak isteyenler "KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 KPSS ortaöğretim branş sıralaması hakkında merak edilenler...
  • KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?

    KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KPSS branş sıralamalarının ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Fakat KPSS branş bazında sıralamaların yakın zamanda açıklanması bekleniyor.
  • KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?

    KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını sorgulayabilecekler.
  • KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?

    KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

    Branş sıralamaları, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
  • KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?

    Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

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