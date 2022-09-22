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KPSS Ortaöğretim geç başvurusu ne zaman bitecek? KPSS Ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

KPSS Ortaöğretim sınavına girmek isteyen adaylar için son geç başvuru günü merak ediliyor. Başvuru tarihlerini kaçıranlar için ikinci şans olacak geç başvuru tarihi önemli. Devlet memuru olmak isteyen ortaöğretim mezunlarına yönelik düzenlenen sınav için KPSS Ortaöğretim geç başvurusu ne zaman bitecek? KPSS Ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte KPSS ortaöğretim geç başvuru ekranı…

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  • KPSS Ortaöğretim geç başvurusu ne zaman bitecek? KPSS Ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim geç başvuru ekranı

    2022 KPSS ortaöğretim geç başvuru için son günün kaçırılmaması gerekiyor. Ortaöğretim mezunlarının katılım sağlayacağı KPSS için başvuru ücretlerinin yatırılması gerekiyor. Ücreti yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. ÖSYM tarafından düzenlenen 2022 KPSS ortaöğretim geç başvuru için son günün kaçırılmaması gerekiyor. Peki, KPSS Ortaöğretim geç başvurusu ne zaman bitecek? KPSS Ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte KPSS ortaöğretim geç başvuru ekranı
  • KPSS Ortaöğretim geç başvurusu ne zaman bitecek? KPSS Ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim geç başvuru ekranı

    KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

    ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-KPSS Ortaöğretim geç başvuru takvimiyle birlikte, ilk başvurularını yapamayan adaylar başvuru yapabilecek.

    KPSS ortaöğretim geç başvuruları 21-22 Eylül tarihlerinde alınacak. Buna göre; başvurular 22 Eylül akşamı 23.59'da son bulacak.
  • KPSS Ortaöğretim geç başvurusu ne zaman bitecek? KPSS Ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim geç başvuru ekranı

    KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    KPSS ortaöğretim geç başvurularının başlamasının ardından adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilecek.

    KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
  • KPSS Ortaöğretim geç başvurusu ne zaman bitecek? KPSS Ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim geç başvuru ekranı

    KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

    ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınav tarihi belli oldu.

    Buna göre; KPSS ortaöğretim 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
  • KPSS Ortaöğretim geç başvurusu ne zaman bitecek? KPSS Ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim geç başvuru ekranı

    GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

    Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde %50 artırımlı olarak ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
  • KPSS Ortaöğretim geç başvurusu ne zaman bitecek? KPSS Ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim geç başvuru ekranı

    Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, geç başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

    DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı hâlde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir (Aday Başvuru Formu’nun ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK bilgi alanını işaretleyen ve bu bilgisi ilgili kurum tarafından onaylanan adaylar hariç).

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