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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024: KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

        KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 2024 sorgulama: ÖSYM KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

        KPSS ortaöğretim sonuçları için geri sayım başladı. Kamu Personel Seçme Sınavı lise oturumu, 15 Eylül Pazar günü düzenlenmişti. ÖSYM sınav takviminde 2024 KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları için tarih bilgisine yer verilmişti. Ancak erken açıklanma ihtimali sebebiyle adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 11:10 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:10
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        KPSS lise sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS Ortaöğretim sonuçları için tarih ÖSYM sınav takviminde işaretlenmişti. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 2024 sorgulama ekranı…

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı 2024 KPSS Ortaöğretim, 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

        ÖSYM sınav takviminde, lise düzeyinde KPSS sınavı sonuçları için tarih olarak Ekim ayı işaret edildi.

        Takvime göre KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

        Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

        Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

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        Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

        Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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        Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

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