Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınava kısa bir süre kala, KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları beklenmeye başlandı. KPSS sınav yerleri giriş belgesi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Peki, KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesinin erişime sunulacağı tarih...