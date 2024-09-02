KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım sürerken, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden yayımlanacak KPSS sınav giriş belgesiyle memur adaylarının sınava gireceği okul, salon-sıra numarası gibi bilgiler netlik kazanacak. Memur olma hayaliyle hazırlıklarını sürdüren adaylar, KPSS ortaöğretim (Lise) sınavı KPSS ortaöğretim sınavı bu yıl 15 Eylül tarihinde uygulanacak. İşte KPSS ortaöğretim sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı...
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınava kısa bir süre kala, KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları beklenmeye başlandı. KPSS sınav yerleri giriş belgesi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Peki, KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesinin erişime sunulacağı tarih...
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
2024 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri netleşti.
Takvime göre; lise seviyesinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı. KPSS ortaöğretim sınav yerleri eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınava girecek olan adaylar, sınav yerlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenecek.
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.