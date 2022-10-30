KPSS ortaöğretim sınavı ile ilgili beklenen açıklama geldi ve binlere adayı yakından ilgilendiren konuyla ilgili olarak KPSS sınav giriş yerlerinin belli olduğu duyuruldu. İşte, ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları ve KPSS 2022 ortaöğretim sınav günü...