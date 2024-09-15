Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim sona erdi.

Türkiye geneli ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da toplam 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salonun kullanıldığı sınava 1 milyon 864 bin 867 aday başvuru yaptı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı. Adaylara 130 dakika süre verildi.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

Öte yandan 2024-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığıyla cevap anahtarı adayların erişimine açıldı.