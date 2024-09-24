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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? 2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav sonuçları sorgulama sayfası

        KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? KPSS ortaöğretim sınav sonuçları sorgulama sayfası

        Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim sınavı 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler KPSS ortaöğretim sonuç tarihine çevrildi. Pekİ KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 12:56 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:56
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        KPSS ortaöğretim sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor. Peki KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı?

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim tarihinde açıklanacak.

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI TAMAMLANDI!

        KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde uygulandı.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da sınava 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğunu, başvuranlardan 900 bin 148'inin kadın, 964 bin 719'unun ise erkek adaylardan oluştuğunu bildirdi.

        Sınava katılan adayların 18-23 yaş aralığında yoğunlaştığını kaydeden Ersoy, en yoğun başvurunun İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'den yapıldığı ifade etti.

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