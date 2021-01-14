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KPSS Ortaöğretim tercih sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM sonuç sorgulama

KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM tarafından geçtiğimiz ay başlatılan KPSS Ortaöğretim tercihleri son bulduktan sonra kamu personeli adaylarının merakla beklediği tercih sonuçları açıklandı. İşte, KPSS 2020/2 Ortaöğretim tercih sonuçları ÖSYM sorgulama sayfası...

KPSS Ortaöğretim tercih sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM sonuç sorgulama

KPSS ortaöğretim tercih sonuçları açıklandı mı? Merak edilen soru nihayet cevabını buldu. ÖSYM Başkanı tercih sonuçlarının açıklandığını kamu personeli adaylarıyla paylaştı.

ÖSYM Başkanı Aygün, KPSS tercih sonuçlarının açıklandığını paylaştı. Aygün, "30 Aralık 2020 – 7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları
http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır" dedi.

Sonuçlara ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden ulaşabilirsiniz.

SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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