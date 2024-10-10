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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH TAKVİMİ 2024: KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? 2024 ÖSYM KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        KPSS Ortaöğretim tercihleri 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Lise mezunu adayların ÖSYM KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri sorgulamaları hız kazandı. Öte yandan KPPS P94 puanıyla alım yapan kurumlar araştırılmaya başlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki, ÖSYM KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 10:50 Güncelleme: 12.10.2024 - 00:26
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        KPSS Ortaöğretim tercihleri için geri sayım devam ediyor. KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu 2024 için adaylar, ÖSYM son dakika duyurularına odaklandı. Kılavuzda KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlar yer alacak. Lise mezunu adaylar, ortaöğretim puanıyla beraber 2 yıl boyunca açılan kadrolara müracaat edebilecek. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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        2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri henüz başlamadı.

        KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri ile ilgili ÖSYM’den resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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        2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.

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        ORTAÖĞRETİM KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        KPSS Ortaöğretim tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

        Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NEREYE GİRİLİR?

        Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı.

        KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

        KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KPSS P94 PUANIYLA ALAN KURUMLAR

        Üniversiteler

        Enstitüler

        Bakanlıklar

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

        Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

        Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

        Karayolları Genel Müdürlüğü

        Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

        Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

        Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

        Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

        Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

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        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

        Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

        Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

        Türk Dil Kurumu Başkanlığı

        T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

        Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

        Gelir İdaresi Başkanlığı

        Sayıştay Başkanlığı

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü

        Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

        Kişisel Verileri Koruma Kurumu

        Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

        Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

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