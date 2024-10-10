KPSS Ortaöğretim tercihleri için geri sayım devam ediyor. KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu 2024 için adaylar, ÖSYM son dakika duyurularına odaklandı. Kılavuzda KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlar yer alacak. Lise mezunu adaylar, ortaöğretim puanıyla beraber 2 yıl boyunca açılan kadrolara müracaat edebilecek. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...