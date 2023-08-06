KPSS SAAT KAÇTA? 2023 Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek?

KPSS SAAT KAÇTA? 2023 Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek?

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KPSS lisans sınavı kapsamında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 1. ve 2. oturum 6 Ağustos Pazar günü üm Türkiye genelinde uygulanıyor. KPSS ÖABT 2. oturumda ise adaylar İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavında ter dökecek. Öğretmen adaylarının katılım sağlayacağı KPSS ÖABT sınavında 75 soru için adaylara 120 veya 150 dakika süre verilecek. İşte 2023 KPSS ÖABT başlangıç ve bitiş saati...