KPSS saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM KPSS lisans GY GK eğitim bilimleri sınav saatleri

KPSS saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM KPSS lisans GY GK eğitim bilimleri sınav saatleri

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Kamu Personel Seçme Sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava artık sayılı saatlerin kalmasıyla "KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak?" araması da sıklaştı. İşte, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS Lisans sınav tarihi, saati ve konuya ilişkin merak edilen güncel bilgiler...