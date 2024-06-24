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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı

        KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı

        Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS sınav yerleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarından oluşan KPSS lisans sınavları Temmuz ayında uygulanacak. Lisans sınavı öncesi giriş belgelerinin yayınlanması bekleniyor. Peki KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 13:23 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:23
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        KPSS sınav giriş belgesi sorgulaması sürüyor. KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek. Peki KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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        KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

        KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

        KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

        KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

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        KPSS ÖN LİSANS SINAV NE ZAMAN?

        Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Ön Lisans sınavı başvuruları 13 Haziran 2024 saat 10.00 ile 2 Temmuz 2024 saat 23.59 arasında yapılacak. İlk başvuruyu kaçıranlar adaylar için sınava geç başvuru 9-10 Temmuz 2024 tarihlerinde alınacak. KPSS ön lisans sınav sonucu 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM'nin ana sayfası üzerinden ilan edilecek. KPSS önlisans başvuru ücreti 350 lira olarak belirlendi. 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans), 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır.

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        KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

        2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 14 Temmuz 2024 saat 10:15'te uygulanacak.

        2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

        2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

        2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde 10:15'te uygulanacak.

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