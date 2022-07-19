KPSS sınavı için geri sayım başladı. Memur olma hayali kuran binlerce aday KPSS sınavına katılım gösterecek. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim şeklinde üç oturum olarak düzenlenecek sınavın Lisans başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler KPSS sınav giriş yerlerine çevrildi. Peki, " 2022 KPSS giriş belgesi ne zaman açıklanacak?" İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...