Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınav takvimi son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer alırken sınava katılım gösterecek olan adaylar başvuru sürecini yakından takip ediyor. Kamuda kariyer hedefleyenler sınav tarihi yaklaştıkça heyecan katsayısı artarken, çalışmalarını hızlandırdı. Peki KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtları...