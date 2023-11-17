KPSS sınav tarihi açıklandı! ÖSYM 2024 KPSS ne zaman yapılacak ve başvurular hangi ay başlıyor?

KPSS sınav tarihi açıklandı! ÖSYM 2024 KPSS ne zaman yapılacak ve başvurular hangi ay başlıyor?

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2024 KPSS tarihleri açıklandı. Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren binlerce aday, söz konusu sınavların hangi tarihlerde gerçekleştirileceğini ve başvuruların ne zaman alınacağına dair aramalar yapıyor. İşte, ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın detayları ve sınavların takvimi...