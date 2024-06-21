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        Haberler Bilgi KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS sınav giriş yerleri

        KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

        2024 KPSS sınavı yaklaştıkça adaylar sınav giriş yerlerinin de ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalara devam ediyor. KPSS için geri sayım yapan adaylar sınav giriş belgelerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, KPSS giriş belgeleri açıklandı mı, sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 10:15 Güncelleme: 21.06.2024 - 10:15
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        2024 KPSS için geri sayım başladı. Aday öğrenciler sınav için son hazırlıklarını tamamlama sürecine girdi. Bu süreçte sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı ise büyük merak konusu oldu. Adaylar sınava nerede gireceklerine dair bilgi edinmek için araştırma yapmaya devam ediyor. İşte detaylar...

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        KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        Adayların KPSS sınavına hangi okullarda gireceği henüz belli olmadı. Söz konusu belgenin sınavdan 10 gün kadar önce erişime açılması bekleniyor.

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        KPSS 14 Temmuz'da gerçekleşecek bu sebeple sınav giriş belgeleri de Temmuzun ilk haftasında açıklanabilir. Öğrencilerin ÖSYM sistemini düzenli olarak kontrol etmesinde büyük önem bulunuyor.

        KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYIN

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        2024 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

        KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da gerçekleşecek.

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta yapılacak.

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