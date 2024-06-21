2024 KPSS için geri sayım başladı. Aday öğrenciler sınav için son hazırlıklarını tamamlama sürecine girdi. Bu süreçte sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı ise büyük merak konusu oldu. Adaylar sınava nerede gireceklerine dair bilgi edinmek için araştırma yapmaya devam ediyor. İşte detaylar...