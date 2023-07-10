KPSS sınav yerleri sorgulama: 2023 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ilk oturumu 23 Temmuz'da ÖSYM tarafından uygulanacak. Sınava kısa bir süre kalmasıyla KPSS sınav yerleri araştırması hız kazandı. Adaylar "KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, KPSS sınav yerleri giriş belgesi açıklanma tarihi ile ilgili güncel bilgiler...