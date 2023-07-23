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        Haberler Gündem KPSS sınavına 1 dakika geç kalınca içeri alınmadı

        Sınava 1 dakika geç kalınca içeri alınmadı

        2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 dakika geç kalan aday, kapılar kapandığı için içeri alınmadı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 11:17
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        1 dakika ile sınavı kaçırdı
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        Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) çerçevesinde Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları bugün yapılıyor. A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başlarken, saat 10.00'da giriş kapıları görevlilerce kapatıldı. Adaylar sınava giriş belgesiyle birlikte sınava gireceği okula gelirken, adaylar aranarak salona alındı.

        Adayların aileleri de okul çevresinde heyecanlı bekleyişlerine başladı.

        1 DAKİKA İLE SINAVI KAÇIRDI

        Öte yandan Refika Küçükçalık Ortaokulu'nda sınava girecek olan bir kişi, kapılar kapandıktan 1 dakika sonra sınav yerine gelince içeri alınmadı. Görevlilerle bir süre içeri girebilmek için konuşan aday, alınmayınca okuldan ayrıldı.

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