Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem KPSS SONUÇ TARİHİ | 2023 KPSS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak ve erken açıkanır mı?

        Gözler KPSS sonuç tarihinde! 2023 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KPSS sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. KPSS Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarının tamamlanmasının ardından adaylar KPSS sonuç tarihlerini araştırmaya başladı. KPSS sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre netleşti. İşte 2023 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve ÖABT oturumları geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler KPSS sonuç tarihine çevrildi. Milyonlarca aday "KPSS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak ve erken açıkanır mı?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yapılacak açıklamanın ardından adaylar KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecekler. İşte 2023 KPSS sınav sonuçları tarihi detayları...

        2

        KPSS SINAVLARI TAMAMLANDI!

        2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü tamamlandı.

        2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü öğleden sonra gerçekleştirildi.

        Alan Bilgisi sınavları ise 29-30 Temmuz günlerinde yapıldı.

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT ise 6 Ağustos Pazar günü iki oturumda tamamlandı.

        3

        KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte KPSS sonuç tarihi de belli oldu.

        *Lisans, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin olduğu tüm sonuçlar 25 Ağustos 2023 tarihinde duyurulacak.

        4

        KPSS-2023 SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?

        Adaylar sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

        ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        PUANLAR İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK

        2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Elon Musk: Zuckerberg bir tavuk
        Elon Musk: Zuckerberg bir tavuk
        Silodaki patlamada can kaybı arttı!
        Silodaki patlamada can kaybı arttı!
        Taksiler yeni ücret tarifesine geçti!
        Taksiler yeni ücret tarifesine geçti!
        "Zamana ihtiyacı var"
        "Zamana ihtiyacı var"
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Chamberlain'de karar anı!
        Chamberlain'de karar anı!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        Tarla sulama kavgasında kardeşini öldürdü!
        Tarla sulama kavgasında kardeşini öldürdü!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!
        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!
        GSS prim borcunda son fırsat
        GSS prim borcunda son fırsat
        "Enerji iyi oyun kötü"
        "Enerji iyi oyun kötü"
        Yüksek sıcaklık, fırtına ve yağmur uyarısı
        Yüksek sıcaklık, fırtına ve yağmur uyarısı
        Memurların yüzde 90'ı üç ayda bir zam istiyor
        Memurların yüzde 90'ı üç ayda bir zam istiyor
        Otomobilde 'ithal' büyüme
        Otomobilde 'ithal' büyüme
        Jetsurf hüneri
        Jetsurf hüneri